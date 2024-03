Modica: Ladro ruba la borsa della moglie e il marito lo insegue

Grazie al fulmineo intervento del marito, una donna è riuscita a recuperare la propria borsa che gli era stata sottratta mentre si trovava in un negozio in viale Medaglie D’Oro, che aveva appoggiato sul bancone. Il ladro, con uno scatto fulmineo, in un momento di distrazione della donna, è riuscito ad impossessarsene e a darsi alla fuga. Di quanto stava accadendo, si è accorto il marito che si é messo all’inseguimento del ladruncolo, riuscendo a recuperare la borsa. Momenti di panico, ma per fortuna, nulla di più. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

