Modica ha celebrato il T-Day 2024. In città 1200 scout

1200 scout provenienti da tutti i comuni della Diocesi di Noto hanno “preso d’assalto” oggi la città di Modica per celebrare “La giornata del pensiero”, ovvero il “T-Day2024”. Il centro cittadino dalle 8,30 si è riempito di giovani in uniforme che, alle 9, si sono ritrovati nel Duomo di San Pietro, per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, Mons. Salvatore Rumeo. Successivamente si sono tutti spostati nel parco di “San Giuseppe U Timpuni”,dove si sono svolte numerose iniziative fino alla piantumazione di alcuni alberi.

