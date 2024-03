“Il sindaco di Pozzallo risponda o taccia per sempre”

Il Sindaco Ammatuna attribuisce il fallimento di progetti del Comune, in particolare il blocco dei concorsi, a colpi bassi e all’inefficiente macchina amministrativa. “Non spiega però quali siano le ragioni – dice il già candidato a sindaco, Enzo Galazzo insieme ai consiglieri comunali Peppe Sulsenti (foto), Giorgio Scarso e Consalvo Carbone – per cui diverse opere cantierizzate, ferme da anni, non vengono ultimate (Palazzo Musso, Villa Tedeschi, tra le altre);

il penoso stato delle strade; il blocco della viabilità, specie a Raganzino, che impone ai veicoli un largo giro per il raggiungimento del Porto ; dopo aver vietato l’uso di acqua a fini potabili sino a che non fossero effettuati i necessari accertamenti, non ha più comunicato alcunché all’utenza; l’omessa ristrutturazione della piscina comunale, inattiva da tre anni circa; l’enorme scavo alle spalle delle scuole di Raganzino, destinato alla raccolta delle piovane ma che ha fatto invece sorgere acqua di mare; l’abbandono del “mercato ortofrutticolo”, struttura destinata al crollo per l’incapacità di assegnarle una finalità pubblica. Non spiega che fine abbia fatto il pozzo di c.da Inchiudenda, abusivamente attivato circa due anni fa e subito dismesso senza che mai fossero state

comunicate le ragioni della mancata erogazione dell’acqua boriosamente annunciata. Né spiega le ragioni per cui numerosi atti di Giunta di bandi di concorso sono stati ripetutamente adottati e dopo qualche giorno revocati per la loro evidente illegittimità.

Tale e tanta incapacità operativa – può sfuggire solo a chi non vuole vedere.

Quanto allo stato delle casse comunali, prossime al dissesto, il Sindaco finge di dimenticare che lui è al comando da quasi un ventennio e che pertanto è ipocrita il tentativo di accreditarne le responsabilità a passate

amministrazioni, salvo che non abbia inteso rivolgerle a sé stesso. In ogni caso chiarisca a chi sono da riferire le sentenze di condanna che gli sono state notificate dalla Corte dei Conti di Palermo (già pagati € 126.337,00 circa) e la perdita del finanziamento dell’Asilo Nido. Se poi ritiene che taluno illecitamente interrompa o turbi l’attività sua e/o della Giunta, abbia il coraggio di presentare denuncia in Procura facendo attenzione a non incorrere nel reato di calunnia. Intanto porti in Consiglio il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo del

2023, che attendono ancora di essere esaminati ed approvati.

Su questi presupposti è azzardata l’ipotesi di una inarrestabile crescita del turismo. La Sagra del pesce, svoltasi a settembre 2023 anziché la seconda settimana di agosto, certifica una gestione fallimentare, non aggravata dalla realizzazione dell’impianto di biogas a Bellamagna, non avviato solo per la zelante azione della Associazione “Rifiuti Zero”. Della struttura portuale, ceduta nottetempo ad Augusta, il Sindaco non ha titolo per parlarne, lasci alla Autorità Portuale ogni responsabilità al riguardo, sia in ordine al progetto che alla messa in sicurezza e al suo collegamento con le grandi arterie viarie. Tutti gli _”abbiamo … avremo … avremo”_ sono gli specchietti per le allodole soliti del Sindaco che, rifiutando il confronto sui fatti reali, non ha nulla in mano, né in testa, salvo il tentativo di rinviare al futuro quello che non sa fare nel presente e che non ha saputo fare nel passato. Continui pure ad impegnare il suo tempo – concludono – nei ricevimenti a Palazzo La Pira e a tagliare nastri ad ogni piè sospinto; ma si astenga dal vittimismo insolente, e risponda nel merito, una volta almeno, alle contestazioni che gli sono rivolte”.

