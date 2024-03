Il Santa Croce calcio rigetta le dimissioni del DG Barravecchia

La sconfitta contro la Messana ha provato un piccolo scompiglio nel Santa Croce calcio. Il direttore generale Salvatore Barravecchia, deluso dall’andamento della squadra, alla fine della gara ha presentato le sue dimissioni. La società dopo alcune riunioni ha deciso di rigettare le dimissioni del bravo dirigente che comunque resta fermo nella sua decisione.

Di seguito il commento di Salvatore Barravecchia

“Sono deluso della prestazione della squadra di sabato scorso contro la Messana. Abbiamo perso senza aver ricevuto in tiro in porta se non che dalla distanza. Era normale che i giocatori di casa si facevano forte del fattore campo, ma è anche vero che hanno giocato per più di 55/ 60 minuti con un uomo in meno e noi abbiamo fatto solo due tiri in porta. Abbiamo subito un gol in fuori gioco non segnalato dall’assistente e ciò mi ha fatto molto arrabbiare. Sono convinto che si poteva portare tranquillamente un punto, ma ciò non è avvenuto, per cui parlando con i dirigenti ho preso la decisione di dimettermi. Ringrazio L’ U. P. D. Santa Croce calcio per la grande opportunità che mi ha dato sono e sono orgoglioso di aver fatto parte di questa stupenda famiglia. Un grazie va al presidente Marco Agnello e ai vai dirigenti e un grazie particolare va ai due magazzinieri per il loro lavoro che fanno dietro le quinte”.

La squadra intanto si è allenata con regolarità in vista dell’imminente gara di domenica contro il Mazzarrone.

