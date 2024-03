Ogni venerdi su RTM si balla e si canta con i nostri dj

Da dicembre, ogni venerdì, su RTM dalle 18.00 alle 18.30, balli e canti con la musica di Diego Motta. La grande musica dance in diretta nel programma “‘Semplicemente Radio”: di Francesco Adamo, mezz’ora di successi nazionali e internazionali che hanno rappresentato la vera storia della musica per intere generazioni. Un appuntamento settimanale per gli ascoltatori di RTM, che avranno l’opportunità di rivivere le emozioni e le atmosfere della musica che ti ha fatto sognare in passato, mixata dal dj Diego Motta.

“Mezz’ora di musica non stop, con tantissimi successi, che ti coinvolgeranno nel mondo fantastico della musica, per goderti un indimenticabile weekend, con tutti i nostri dj, perché con noi la musica e tutta un’altra storia.

