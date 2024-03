Pozzallo. Presentato con successo il libro di Giorgio Pumillo

La storia della marineria pozzallese raccontata in un libro. È stato presentato con successo venerdì pomeriggio, presso l’aula magna della scuola media “Luigi Rogasi”, il libro edito da Opera Incerta e scritta da Giorgio Pumillo dal titolo “Storie e avventure di uomini e mari”.

Nel corso della presentazione del libro, Pumillo, coadiuvato dallo scrittore Nicola Colombo, ha percorso un excursus che parte dalla Seconda Guerra Mondiale fino all’avvento dei nostri giorni, ricordando coloro che hanno reso gloriosa la marineria di Pozzallo, chi per un motivo chi per un altro. Si tratta di un lavoro impegnativo e importante messo a punto a Pozzallo con la raccolta di fonti orali plurime che danno materia alla concretizzazione del libro, mirato alla riscoperta, conservazione e divulgazione di saperi, comportamenti, strumenti e voci della cultura marinara e dell’identità marittima di cui Pozzallo è testimone da tantissimi anni. Nomi e cognomi impressi nella mente dell’autore che, nel corso della serata, ha snocciolato con particolare interesse e certosina pazienza.

Su tutti, il ricordo vivido del nostromo Calogero Lauretta, protagonista della prima parte del libro, parente dell’autore, “soldato, partigiano e marinaio per vocazione”, come scritto nelle note di copertina, uomo che ha solcato non solo i perigliosi mari a bordo di natanti ma che ha contribuito a portare alto il nome di Pozzallo fra coloro che hanno speso la propria vita fra altissime onde e mari in burrasca. Si prosegue poi con la vicenda della nave Atlit e i viaggi dell’esploratore James Cook, fino al ricordo dei tantissimi protagonisti che meritano di non essere dimenticati e tramandati ai posteri.

