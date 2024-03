Favara. Per la Motyka Modica arriva una “valanga” di podi

Un fine settimana da incorniciare per le atlete della Motyka Modica che al Campionato Regionale Aerobica FGI Gold, Silver e Aerostart che si è disputato a Favara hanno messo in bacheca ben 9 podi e tante ottime performance che mettono in evidenza il lavoro svolto dal sodalizio modicano che inizia come meglio non poteva la stagione agonistica. Nella categoria più complicata, la Gold Junior A2 Giulia Cappello conquista un eccellente primo posto.

Piazza d’onore,invece, nella categoria Allieve Gold per Ludovica Scarso. Successo nella categoria Allieve Gold Trio per Alessia Ciniglio, Ludovica Scarso e Sofia Frasca. Nella categoria Silver Eccellenze Junior B al primo posto si è classificata Soraida Gennuso, mentre nella categoria Allieve Silver Eccellenze, Emily Modica ha conquistato un brillantissimo secondo posto, imitata in campo maschile nella categoria Silver Eccellenze Junior B da Samuele Iemmolo. I podi per la Motyka Modica sono continuati nella categoria Silver Eccellenze coppia con Carla Grimaldi e Giulia Giannone che si sono classificate in seconda posizione. Motyka Modica sul gradino più alto del podio anche nella categoria Silver Eccellenze Allieve gruppo, dove il successo finale è andato a Adele Baglieri, Asia Frasca, Carla Grimaldi, Emily Modica e Giulia Giannone. Asia Agosta, Aurora Vernuccio, Jacopo Scivoletto, Sophie Barone e Vittoria Visone,infine,si sono classificati al secondo posto nella categoria Aerostart allievi. “La prova di Favara – spiega Arianna Melilli – oltre a regalarci belle soddisfazioni, è stata importante perchè ha permesso soprattutto alle esordienti di vincere l’emozione del debutto e gareggiare con la giusta tensione e concentrazione. Se alla fine i nostri atleti sono riusciti a raggiungere certi risultati e allo stesso tempo a emozionarci, significa che abbiamo lavorato bene e oltre a portare a casa risultati lusinghieri siamo riusciti a ottenere i valori sportivi su cui noi tutti puntiamo in maniera particolare”.

