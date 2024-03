Ragusa. Possedeva stupefacenti e coltello, denunciato gambiano

La Polizia di Ragusa durante il servizio di controllo del territorio ha notato un giovane straniero che con fare sospetto si aggirava presso i portici prospicienti la cattedrale di San Giovanni.

L’uomo appena ha notato la presenza della Volante ha provato con fare disinvolto a far perdere le proprie tracce ma invano.

Gli Agenti infatti, anticipando i suoi movimenti sono riusciti immediatamente bloccarlo.

L’immediata perquisizione ha permesso di rinvenire svariati grammi di hashish sfusi ed uno “spinello” già confezionato.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di una somma di denaro verosimilmente frutto dello spaccio nonché di un coltello ed altri oggetti atti ad offendere.

Condotto presso gli Uffici della Questura dagli accertamenti è risultato essere un cittadino gambiano di 30 anni; inoltre lo stesso è risultato essere illegalmente presente sul Territorio Nazionale pertanto, dopo essere denunciato all’ Autorità Giudiziaria in stato di libertà, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per i connessi adempimenti.

