Omicidio a Vittoria. Ucciso un giovane a colpi di pistola

Omicidio intorno alle 21 a Vittoria. La vittima sarebbe Giovanni Russo, trentenne che è stato ucciso, a colpi di pistola, in via Colle D’Oro, al confine tra i quartieri di San Giovanni e Celle. L’omicida sarebbe riuscito a fuggire ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Il cadavere è ancora sul posto e si attende l’arrivo della scientifica per i rilievi. Non si conoscono i contorni dell’episodio. In zona, al momento, c’è un grande viavai di auto delle forze dell’ordine. Secondo i primi rilievi, la sparatoria è avvenuta tra l’ospedale Guzzardi e la basilica di San Giovanni Battista.

