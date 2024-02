Settimana Santa Ispica, contributo dell’ARS alla Pro Loco Spaccaforno per le spese di promozione

La presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana ha concesso un contributo alla Pro Loco Spaccaforno di Ispica per la promozione della Settimana Santa 2024. Lo ha comunicato l’on. Nello Dipasquale, nella sua veste di componente l’ufficio di presidenza dell’ARS come deputato questore, al consigliere comunale del Partito Democratico Gianni Stornello.

“È da tempo – dichiara il consigliere Stornello – che con l’on. Dipasquale lavoriamo ad una serie di riconoscimenti per gli eventi della Settimana Santa ispicese. Ricordo che è grazie all’on. Dipasquale che il Giovedì e il Venerdì santi e la Domenica di Pasqua sono stati inseriti nella rete delle celebrazioni pasquali del Consiglio d’Europa per iniziativa della Fondazione Federico II, di cui vedremo gli effetti concreti il prossimo anno. Nell’immediato c’è questo contributo dell’ARS alle spese di promozione degli eventi 2024 sostenute dalla Pro Loco Spaccaforno. Viene così premiata – afferma Stornello – l’intuizione della Pro Loco di unificare la comunicazione degli eventi organizzati autonomamente dalle due arciconfraternite di Santa Maria Maggiore e della Santissima Annunziata. Nelle loro articolate differenze, il Giovedì e il Venerdì santi e la Domenica di Pasqua di Ispica vengono promossi all’esterno come un unico e straordinario insieme di riti e di manifestazioni di fede e di pietà popolare, con radici profonde nel passato della città e nelle sue tradizioni religiose, antropologiche, sociali, storiche e culturali. L’on. Dipasquale, che ringrazio della sua sempre pronta disponibilità, ha ritenuto giusto che il parlamento regionale ci fosse e manifestasse la sua condivisione”.

