Camera del Lavoro: “Domani assemblea della Servizi per Modica”

Domani si terrà, dalle 11.30 alle 13, nell’aula del Consiglio comunale di Modica, l’Assemblea dei lavoratori Servizi per Modica con l’obiettivo di ottenere chiarimenti reali sullo stato di avanzamento del cammino tecnico-amministrativo legato al trasferimento dei dipendenti e sulla delicata questione dei pagamenti degli emolumenti arretrati. Lo scorso 27 Gennaio era stato sottoscritto tra la Cgil e l’Amministrazione Comunale l’accordo con cui sono state definiti le procedure etempi per mettere in sicurezza i 49 dipendenti della partecipata (SPM) del Comune di Modica, posta in liquidazione. Si dovevano sottoscrivere, entro il 10 Febbraio scorso, gli accordi individuali per rateizzare il pagamento dei salari (ad oggi 8 maturati) di ciascun dipendente, mentre si dovrebbe effettuare, entro la fine del corrente mese, il trasferimento dei lavoratori alla nuova società, quest’ultima tappa intermedia e necessaria per avviare, successivamente, le procedure della loro assunzione come dipendenti comunali.

“Ebbene – lamenta il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova – l’Amministrazione Comunale sin da ora non ha fornito, sebbene diverse volte richiesti sia con note o con contatti telefonici, gli importi del credito maturato da ciascun dipendente, pur essendo stata informata che i verbali individuali di conciliazione degli iscritti alla Cgil erano già pronti lo scorso 3 Febbraio. Non si ha alcuna informazione certa se l’Amministrazione riuscirà ad operare entro il prossimo 29 febbraio il passaggio dei dipendenti alla nuova società, che in questa delicatissima nonché drammatica crisi della SpM rappresenta l’unica àncora di salvezza delle famiglie dei lavoratori interessati. Su questo punto riceviamo solo informazioni generiche, talora anche controverse, del tipo: “ci stiamo lavorando”, ma è una risposta alle nostre domande che – purtroppo – si ripete ormai da 8 mesi, per cui tutto fa desumere che neanche questo importante punto dell’accordo si realizzerà entro la fine del mese”.

La sofferenza dei lavoratori, nel frattempo, si è amplificata in maniera intollerabile, perché non vengono pagati(sono già ben otto i mesi che il Comune deve corrispondere) e molte famiglie sono al collasso, così come i dipendenti che vivono da soli.

“Come Organizzazione sindacale siamo abituati a rispettare gli accordi e non ci piace quando non vengono rispettati dall’altra parte sottoscrittrice, come è il caso del Comune di Modica che sigla, sotto la supervisione prefettizia, un importante accordo e poi si attarda nel rispettarne i contenuti”.

