Agenzia delle Entrate Vittoria, FdI: “Occorre potenziare uffici”

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi sono intervenuti – a seguito della denuncia del quotidiano La Sicilia – sulla situazione dell’Agenzia delle Entrate di Vittoria.

“Le problematiche di sottodimensionamento del personale dell’Agenzia delle Entrate di Vittoria hanno radici antiche. Negli anni si è visto un lento ma progressivo depauperamento delle professionalità in servizio, con conseguenze pesanti per la cittadinanza. Vittoria serve un bacino molto esteso e di certo la situazione attuale causa non pochi problemi all’utenza. Poter avere un servizio pubblico di tal genere all’altezza è una battaglia che deve unire tutte le istituzioni territoriali e ci muoveremo in sinergia con il nostro senatore Salvo Sallemi, al fine di poter vagliare le possibilità di rafforzamento del personale. Di certo occorre un’inversione di tendenza per ridurre attese molto lunghe e per migliorare la qualità dei servizi”.

