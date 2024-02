I “ragazzi” di Moda Famiglia

A trent’ anni dall’apertura di uno dei primi centri commerciali di Modica, Moda famiglia, gli ex lavoratori si sono incontrati per rivivere ricordi, emozioni di quei momenti passati insieme per tanti anni. È stato bello ritrovarsi – ha dichiarato Maria Grazia Migliore – perché in poche ore abbiamo rivissuto i tanti anni passati insieme. Un’ incontro intenso ed emozionante, in cui siamo riusciti a tirare fuori la spensieratezza di allora e soprattutto l’amicizia che è rimasta indelebile nel tempo, nonostante i tanti anni già trascorsi. L’incontro è stato organizzato da un gruppo di ex dipendenti, e ha visto la partecipazione di quasi tutti i colleghi che, per una sera, hanno potuto rivivere i momenti trascorsi insieme, nell’azienda. È stata anche l’occasione per condividere le esperienze di ognuno, subito dopo la chiusura dell’azienda, che ha lasciato un ricordo in tutti noi ma anche nella clientela, infatti, spesso ci sentiamo dire ma lei non era quella che lavorava a Moda Famiglia? Una bella serata, fatta di piacevoli ricordi, e soprattutto di un’amicizia che è rimasta salda, nonostante il tempo trascorso. Ci siamo girati un ‘attimo per guardare a quegli anni con orgoglio e forse, qualche rimpianto. Insomma, è stato un incontro molto speciale tra emozioni ed anche un pizzico di malinconia.

Salva