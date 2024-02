Dc Ragusa. Nominati i delegati provinciali

Si è riunita su convocazione del Segretario Provinciale, Anna Maria Aiello, la Giunta Esecutiva Provinciale della Democrazia Cristiana di Ragusa per nominare i nuovi responsabili dei Dipartimenti Provinciali. Le caselle dei dipartimenti sono state quasi del tutto riempite anche se rimangono ancora delle nomine per le quali si stanno valutando i profili personali dei candidati. La Dipartimento Sanità e Salute è stato nominato Andrea Baglieri, a quello Cultura e Spettacolo Simona Celi. Legalità e Antimafia a Giuseppe Rosso mentre Ambiente e Territorio a Gioacchino Iozzia. Infrastrutture e Mobilità a Pietro Floridia, Famiglia a Rita Vietti, Donne e Pari Opportunità a Maria Malfa, sport a Stefano Frasca, Politiche Giovanili a Paolo Amato, Disabilità a Giovanna Caruso, Turismo e Beni Culturali a Francesco Frasca Polara, Servizi Sociali a Marco Giurdanella, aree rurali a Giovanni Cicero. “Ringrazio per la passione e l’impegno rappresentato da ciascun responsabile – dichiara il segretario Aiello – che sono sicura realizzeranno un meraviglioso cammino comune verso il progresso sociale ed economico della nostra Comunità. Sono state già definite le linee programmatiche dell’attività politica che si realizzeranno nel corrente anno e che interesseranno tutte le realtà istituzionali e sociali presenti nella provincia di Ragusa”.

Salva