Play Gold Basket. Virtus Ragusa debutta a Monopoli poi Salerno

Comincia domenica 3 marzo, dalla Tendostruttura di Monopoli, la fase a orologio della Virtus Ragusa nel campionato di Serie B Interregionale. La squadra di Recupido, che si è qualificata con ampio anticipo ai Play-In Gold, esordirà contro i pugliesi della White Wise, reduci dal terzo posto nel gruppo G. La gara è in programma alle 18 (ma il calendario è ancora suscettibile di modifiche). Il debutto al PalaPadua, invece, è fissato per la domenica seguente, giorno 10 marzo, quando a fare visita alla Virtus sarà una formazione campana: la Ldr Power Salerno. Il 17 Ragusa sarà ancora in casa contro Molfetta (che ha chiuso da capolista l’altro gruppo), mentre l’ultima partita del girone d’andata vedrà la formazione iblea in trasferta ad Angri.

La prima di ritorno è un’infrasettimanale: si giocherà mercoledì 27 marzo con Monopoli. Dopo la pausa per le festività pasquali, la Virtus sarà di scena nella doppia trasferta di Salerno e Molfetta, prima di chiudere il nuovo raggruppamento in casa, il 21 aprile, contro Angri. Le prime sei della nuova Conference Sud si qualificano ai playoff, cui accedono anche le migliori due del raggruppamento Silver. La Virtus parte dai 6 punti acquisiti nella prima fase contro le dirette concorrenti del proprio girone, vale a dire Orlandina, Sala Consilina e Viola Reggio Calabria. In testa alla “nuova” graduatoria ci sono Orlandina, Molfetta e Angri con 8 punti; seguono Ragusa e Sala Consilina con 6; chiudono Monopoli, Salerno e Viola con 4.

