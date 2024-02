Ragusa. L’Andimoda Ragusa torna in campo contro il Villaurea

Prima gara del girone di ritorno, domenica alle 18,30, nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, per l’Andimoda Ragusa che cercherà di sfruttare il fattore casalingo. Il sette allenato da Salvatore Russo se la vedrà con il Villaurea Palermo che, in classifica, ha un punto in meno rispetto agli iblei i quali, dopo le sconfitte con Messina e Aretusa, vogliono tornare a macinare punti utili per migliorare la propria posizione nello schieramento complessivo. All’andata, in trasferta, i ragusani, che cominciarono la sfida con il piede giusto, non riuscirono però a portarla a casa perché dopo il riposo calò una fitta nebbia nella gestione delle giocate che impedì agli atleti ospiti di ragionare al meglio. “Adesso – spiegano dall’Andimoda Ragusa – speriamo di avere fatto tesoro di tutti gli errori commessi allora, e anche dopo, per cercare di essere molto più propositivi e ridare, dunque, slancio alla nostra stagione. Al momento abbiamo otto punti in classifica, frutto di quattro successi, avendo subito sette sconfitte. Dobbiamo cercare di essere molto pragmatici e provare a portare a casa un risultato che, di certo, ci consentirebbe di guardare avanti con maggiore fiducia anche se siamo solo all’inizio del girone di ritorno. E’ chiaro, però, che vincere ci ridarebbe quell’entusiasmo che, dopo le battute d’arresto, rischia inevitabilmente di spegnersi. Abbiamo cercato di rinserrare i ranghi e ci prepariamo ad affrontare un avversario che non dobbiamo assolutamente sottovalutare ma che, di certo, possiamo considerare alla nostra portata”.

