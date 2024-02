Eletti i componenti della Segreteria Provinciale Sud Chiama Nord

Sabato mattina si è riunito il coordinamento provinciale di Sud Chiama Nord della provincia di Ragusa, composto da tutti i coordinatori dei comitati cittadini, dai 3 delegati della città di Ragusa e dai delegati dei 3 comitati più numerosi in provincia. Durante l’assemblea, sono stati eletti i 9 componenti della segreteria provinciale, oltre all’indicazione del coordinatore provinciale e del vice coordinatore. Coordinatore provinciale: Paolo Monaca. Vice coordinatore: Giovanni Landro. Componenti della segreteria provinciale: Giuseppe Manzini, Saverio Buscemi, Andrea Di Stefano, Pierfabio Brundo, Carmelo Di Stefano, Alberto Cilia, Giovanni Tuminello.

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha affermato: “A Ragusa abbiamo dimostrato una crescita costante sul territorio. È fondamentale proseguire il percorso intrapreso. L’obiettivo è rafforzare la nostra presenza coinvolgendo i cittadini ed estendendo il nostro percorso anche nei comuni in cui non siamo ancora presenti”.

Il neocoordinatore provinciale Paolo Monaca ha aggiunto: “Sono grato per essere stato eletto e per l’opportunità di fare sintesi. Ringrazio i presidenti dei circoli per il loro lavoro. Inizia una nuova avventura per il movimento Sud Chiama Nord a Ragusa. Adesso abbiamo una struttura che ci permetterà di discutere e confrontarci per portare avanti le istanze del territorio”. In provincia di Ragusa, Sud Chiama Nord conta su un totale di 12 coordinamenti comunali presenti su 7 comuni che rappresentano l’essenza e la forza del movimento sul territorio. È stato evidente il forte coinvolgimento e l’impegno dei partecipanti, che hanno portato avanti la volontà di rendere il movimento sempre più attivo e presente nella provincia.

Attualmente, il numero di tesserati nel territorio provinciale ammonta a 712 persone, una testimonianza tangibile dell’interesse e del sostegno che Sud Chiama Nord sta guadagnando tra i cittadini di Ragusa. Il nuovo coordinatore provinciale è stato eletto per guidare e coordinare le attività del movimento nella provincia, lavorando a stretto contatto con i coordinatori comunali e tutti i membri del movimento al fine di promuovere gli ideali e gli obiettivi di Sud Chiama Nord. La formazione della segreteria provinciale rappresenta un passo fondamentale per il futuro del movimento Sud Chiama Nord nella provincia di Ragusa.

