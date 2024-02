Serie D: i giovani dell’Avimecc Volley Modica al “Geodetico” battono l’Astra Stadium

Avimecc Volley Modica 3

Astra Stadium Catania 0

Parziali: 29/27, 25/20, 26/24

Modica – Impresa dei giovani pallavolisti dell’Avimecc Volley Modica che ieri pomeriggio al “Geodetico” con una grande prova di carattere si sono aggiudicati il big match del campionato di serie D contro l’Astra Stadium Catania.

Un match in cui si è visto il vero valore di crescita dei giovani “Galletti”, che stanno lavorando moltissimo per migliorare soprattutto dal lato caratteriale e proprio ieri il grande carattere è stato un fattore determinante. I giovani biancoazzurri, infatti, sono stati costretti a inseguire per lunghi tratti i loro avversari, ma non si sono mai abbattuti e con un grande spirito di gruppo sono riusciti a recuperare delle situazioni difficili ribaltando poi l’esito dei tre parziali.

Il successo contro una diretta concorrente, permette alla formazione di coach Ciccio Italia di restare in vetta alla classifica e di centrare i play off, primo obiettivo stagionale. Ora i ragazzi modicani, nell’ultima sfida di regolar season in programma il 25 febbraio, dovranno provare a fare punti sul campo del Paternò Volley nell’ultimo big match della prima fase per assicurarsi la prima posizione e avere uno play off un po’ più “morbido”.

Salva