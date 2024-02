Grecia. Il Parlamento ha legalizzato il matrimonio paritario

Il Parlamento greco ha legalizzato a maggioranza il matrimonio paritario e l’adozione di minorenni da parte di coppie dello stesso sesso. Con 176 voti favorevoli, 76 contrari e due astenuti, la riforma promossa dal governo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis è stata approvata grazie al sostegno di alcuni partiti di opposizione. In questo modo, la Grecia diventa il ventesimo Paese dell’Unione Europea e il primo cristiano ortodosso a consentire alle coppie dello stesso sesso di maritarsi. Con la nuova normativa, gli omosessuali, avranno maggiore tranquillità liberandosi dalla preoccupazione di perdere, in alcune possibili circostanze, la custodia dei propri figli. “È un giorno molto bello che aspettavamo da anni. “Mi sento molto bene e spero che anche oggi la gente sia contenta di questa decisione”, ha dichiarato una delle persone riunite fuori dal Parlamento in attesa dello storico voto. La legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso è “un punto di svolta per i diritti umani, che riflette la Grecia di oggi: un paese progressista e democratico, appassionatamente attaccato ai valori europei”, ha affermato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in uno intervento mediatico. Grazie anche a Papa Francesco che ha dichiarato, generando ambiguità, che benedicendo gli omosessuali, benedice le persone.

Salva