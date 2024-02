La modicana Carla Barone alla finale nazionale “Emergenza Sala”

La modicana Carla Barone(nella foto la seconda da sinistra) approda alla finale nazionale del premio “Emergente Sala” che si svolgerà a Monza il 19 e 20 maggio prossimi. La giovane professionista di sala e sommelier della “Fattoria delle Torri” di Modica, ha superato la selezione Centro-Sud del concorso nazionale ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali per giovani talenti under 30 della ristorazione e dell’ospitalità.

“Emergente Sala” è l’unico evento competitivo focalizzato sul “Servizio di Sala”, un settore che nel contesto del trend positivo della ristorazione in Italia, necessita di una maggiore attenzione e rivalutazione. Il format “Emergente” comprende anche un concorso dedicato agli chef, alla pizza e al settore pastry che in quasi 20 anni di competizioni hanno lanciato tantissimi talenti che ora sono protagonisti del settore. La selezione dei concorrenti viene fatta esclusivamente per merito. Carla Barone, accanto alla sorella Francesca, gestisce il ristorante nel centro storico di Modica del padre, lo chef Peppe. La sua passione per il vino nasce alla fine del suo percorso formativo, diploma al Liceo Artistico e Master in restauro di opere antiche. Ha iniziato a lavorare in sala nel 2015; la sua voglia di migliorarsi e il corso per diventare sommelier l’hanno portata a girare la Sicilia sino al ristorante stellato “Signum” di Salina, nelle Eolie.

Salva