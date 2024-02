Modica. Visita generale di Lorusso(Gdf) al Museo del Cioccolato

Il Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Rosario Lorusso, in visita privata al Museo del Cioccolato di Modica

È stato un piacere oltre che un onore, ricevere in visita privata al Museo del Cioccolato, il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Rosario Lorusso.

Insieme al Generale, accompagnato dal suo ⁠Aiutante in Campo T. Col. Francesco Falso, erano presenti: il Comandante Provinciale Ragusa, Col. Walter Mela, il Comandante della Compagnia di Modica, Cap. Camilla Massarini, il Comandante della Compagnia di Vittoria, Cap. Simone Venuto, il Comandante della Tenenza di Pozzallo, S. Ten. Emanuela Vaio e il⁠ Comandante della Sezione Operativa Volante della Compagnia di Modica, S. Ten. Giovanni Giaquinta.

Il Generale Lorusso è stato accolto dal Direttore del Consorzio, che ha illustrato la storia del cioccolato di Modica Igp, partendo dai pannelli contenenti la documentazione archivistica che, grazie alla Professoressa Grazia Dormiente curatrice della ricerca nell’archivio della Famiglia Grimaldi, sono stati indispensabili per dimostrare il legame del prodotto con il territorio , dare certezza anagrafica al prodotto, fissandone la nascita fin dal 1746.

Illustrati anche: l’iter che ha portato al riconoscimento IGP; l’incremento della produzione di cioccolato di Modica IGP dal 2019 al 2023; il crescente impiego del cioccolato di Modica IGP quale ingrediente nei prodotti trasformati; i tentativi ricorrenti di contraffazione ed evocazione del prodotto anche nel mercato on line.

Particolare attenzione ha riposto il Generale Lorusso alla storia del cioccolato di Modica, in particolare alla documentazione archivista, ma anche alle sculture di cioccolato, fra le quali ha potuto ammirare quella riproducente lo stemma della Guardia di Finanza includente il motto araldico “Nec Recisa Recedit”, scultura in cioccolato realizzata a Chocomodica 2023 dall’artista Elisa Corallo.

Per la visita del Generale Lorusso il Consorzio ha fatto produrre una barretta di cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato, che autografata dal Generale, dallo stesso è stata collocata nella sezione “Incarti speciali” del Museo.

Al Generale Lorusso il Consorzio, grato per la visita, ha fatto dono della “Barretta d’Argento” coniata in occasione della pubblicazione della certificazione IGP, del libro di Grazia Dormiente “Il primato del cioccolato di Modica” edito dal Poligrafico dello Stato e del folder con il francobollo dedicato al Cioccolato di Modica IGP emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Assai apprezzata la dedica apposta dal Generale nel Registro di firma del Museo “La visita al Museo del Cioccolato è un’esperienza unica, che svela una storia antica, ricca di spunti e affascinante che ti trasporta tra due continenti e ti conduce ad una destinazione unica e golosa. Complimenti a chi con grande passione mantiene viva questa tradizione”.

Degustazione finale con cioccolato di Modica IGP nelle varianti 60% abbinato al Moscato di Noto Rudinì , e 70% abbinato a CHO il primo liquore con cioccolato di Modica IGP, curata da Gianni Frasca e dal Sommelier Giorgio Solarino di Solbarocco.

Il Direttore Nino Scivoletto ha ringraziato il Generale Rosario Lorusso, annunciando la volontà del Consorzio di donare alla Guardia di Finanza la scultura raffigurante lo Stemma della GDF.

