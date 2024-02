Matteo Migliore nominato Tesoriere e Delegato all’ARS all’interno della Segreteria Regionale GD

Questo fine settimana ha visto per i Giovani Democratici della Regione Sicilia una svolta organizzativa. Dopo sei anni di commissariamento si è svolto, tra il 10 e l’11 febbraio, il Congresso Regionale per il rinnovo delle cariche regionali.

L’Assemblea Regionale dei GD, composta da quarantasei delegati delle nove province siciliane, ha eletto all’unanimità Marco Greco come Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Sicilia. Durante il suo discorso ha nominato i membri della sua Segreteria Regionale. La nomina ha riguardato anche Matteo Migliore, originario di Pozzallo, come Tesoriere e come delegato ai rapporti con i parlamentari dell’ARS.

Ecco le parole del neo Segretario Regionale durante il congresso: “Comincio a nominare la mia Segreteria dal Tesoriere, anche se non è usuale. E’ la persona che più di tutti mi ha aiutato e ha aiutato questa Organizzazione negli aspetti amministrativi. Per fortuna, il Signore ha voluto che Matteo Migliore nascesse in questa Regione”. L’Assemblea ha applaudito sospendendo il discorso di nomina e alla ripresa dell’intervento Greco ha aggiunto: “Sono sicuro che Matteo metterà a disposizione di questa Organizzazione giovanile le sue competenze, la sua precisione e la sua puntualità, doti veramente rare”.

Il Segretario Regionale ha concluso il suo intervento con la nomina di due vice segretarie regionali: Aurora Caggegi e Francesca Cammarata. Infine è stato nominato il delegato all’Organizzazione Giuseppe Barresi.

Matteo Migliore ha ringraziato Marco Greco per la fiducia datagli e per le belle parole spese nei suoi confronti, “sicuro che riusciremo a smuovere ciò che in questi sei anni non è stato fatto”.

