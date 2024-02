Modica: Incontro con le società sportive

Mercoledì 14 febbraio alle ore 11.00, si terrà nella Sala Triberio a Palazzo della Cultura, a Modica, alla presenza del Fiduciario CONI Leandro Giurdanella, un incontro con le Associazioni Sportive Dilettantistiche di Modica, per avviare un percorso di ascolto sul tema dello sport e visione della Città. Nel corso dell’incontro, si discuterà di una programmazione comune e concertata che vede insieme il comune, le associazioni sportive, le scuole e le imprese. L’obiettivo dovrebbe essere quello di avviare un partenariato pubblico-privato nel settore dello sport. Una piena condivisione d’idee, che porti ognuna delle società sportive modicane, a essere presente, per portare il proprio contributo e per arricchire la discussione verso un passo importante per la costruzione di una comunità sportiva forte nella sua sostanza e unita negli obiettivi.

