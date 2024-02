L’Unitre Modica e “l’anima del Carnevale”

“L’anima del carnevale” è stato questo il tema dell’incontro organizzato dall’Unitre di Modica e che si è svolto presso la sala riunioni dell’Icotea sulla strada provinciale Sorda Sampieri. A relazionare è stata Marcella Burderi che, ancora una volta, con le sue conoscenze e con la sua capacità di espressione, è riuscita a richiamare l’attenzione e a deliziare i numerosi soci presenti ai quali sono stati illustrati i principali aspetti che nei particolari caratterizzano il carnevale, un rituale sociale condiviso da tutti, coinvolgente per tutta la società e senza distinzione di ceti sociali. Il Carnevale, è stato sottolineato, altro non è che la presentazione del caos cosmico e la concentrazione di tutto il caos sociale e la sua banalizzazione, utile ad aiutare tutti ad allontanare pensieri e preoccupazioni. Dopo aver parlato degli scherzi di carnevale, delle maschere e delle miniminagghe è stato fatto riferimento alle usanze locali e di come la festa viene vissuta in diversi centri della Sicilia.

“Il carnevale rimane una festa che chiama all’appello la comunità intera – ha sottolineato Marcella Burderi – In passato più che mai poi questo periodo dell’anno rappresentava un vero e proprio momento di passaggio, un capodanno laico ma non per questo meno ricco di rituali condivisi dalla collettività. Rituali capaci di regolare i rapporti sociali e rafforzare nei partecipanti il senso dell’appertenenza. Questa è in fondo l’anima del carnevale”

L’incontro si è reso utile per la presentazione agli intervenuti, da parte del presidente Enzo Cavallo, dei locali dell’Icotea presso i quali l’Unitre ha deciso di avviare alcuni corsi ed alcune delle attività del programma dell’anno accademico in corso.

