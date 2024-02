Carnevale giarratanese. Sabato e domenica le prime due serate

Fervono i preparativi del Carnevale giarratanese che animerà il cuore pulsante della Perla degli Iblei già a partire da domani, sabato 10 febbraio, e che poi proseguirà anche domenica 11 e martedì 13. L’iniziativa, promossa da Puma Events e dal Comune di Giarratana, gode del sostegno dell’Ars ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Gli Amici Ro Cuozzu, l’Asd Spazio Libero e il cantiere culturale Cerretanum oltre ad usufruire del sostegno di alcuni sponsor privati. Intanto, è stato stabilito l’ordine della sfilata che vedrà in lizza dieci realtà tra carri e gruppi mascherati: si comincia con la Bellini Vampire bats band, poi la Civica zombie street band, quindi “Che bordello sto pollaio”, I colori, “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, Shrek, U iaddinaru, Pirati dei caraibi, Welcome to the jungle e, a chiudere, Alice nel paese delle meraviglie. La sfilata, domani, prenderà il via alle 17 dopo il raduno di mezz’ora prima alla rotonda di via Madonna delle Grazie. In piazza martiri d’Ungheria, poi, alle 21,30, dj set from Rtm. Questo, invece, il programma dettagliato della domenica: alle 16,30 il raduno alla rotonda dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, alle 17 la sfilata lungo le seguenti vie: Madonna delle Grazie, Andrea Costa, corso XX settembre, corso Umberto, dei Mille, Calatafimi, dei Martiri. Alle 20, in piazza Martiri d’Ungheria, la preserata con balli a cura dell’Asd Spazio Libero rivolta al pubblico di tutte le età; alle 21,30, in piazza Martiri d’Ungheria il dj set from Rtm. Questa serata è realizzata con il contributo di Cerretanum cantiere culturale.

