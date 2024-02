Ragusa. Intitolati quattro viali del Giardino Ibleo ad altrettanti giornalisti

Si è svolta alle 12 di oggi presso il Giardino Ibleo la cerimonia di intitolazione di quattro viali a giornalisti italiani che hanno lasciato la propria impronta nella storia della carta stampata.

“Il pluralismo dell’informazione, – ha sottolineato il sindaco Peppe Cassì – la libertà di dire ciò che è giusto dire per la collettività e non per sé stessi o per il potente di turno, è un pilastro del sistema democratico.

Il giornalismo è il controllore del potere, il difensore della verità, ha per unico padrone i lettori.

Per questo abbiamo voluto dedicare 4 viali di un luogo simbolo della nostra città, il Giardino Ibleo, a quattro giganti del giornalismo: Indro Montanelli, Enzo Biagi, Oriana Fallaci, Giampaolo Pansa.

Siamo onorati di averlo fatto”.

