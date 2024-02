Omicidio Dell’Albani a Giarratana. Barresi rinviato a giudizio

La difesa ha chiesto la perizia psichiatrica e le altre parti si sono opposte. Il giudice ha respinto la richiesta. Per l’avvocato Crisanti la perizia trovava fondamento proprio nelle intercettazioni (dove i familiari si rimproverano di aver sottovalutato il malessere evidentissimo) e nelle testimonianze di tutti i testi che ne erano a conoscenza. Il rischio suicidario è emerso dalla relazione di un consulente di parte, lo psichiatra forense Silvio Ciappi. Il pensionato è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dagli abbietti e futili motivi, dalla crudeltà, e dall’avere commesso il delitto in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Per quanto ricostruito dalla Procura di Ragusa, nella formulazione dei capi di imputazione, Barresi ha colpito la donna di notte, limitandone così ulteriormente anche le possibilità di difendersi; ha pugnalato la donna al collo recidendone la carotide ed è rimasto a guardarla agonizzante per 3-4 minuti. Con il coltello in mano era sceso dalle scale lasciando il suo appartamento per raggiungere quello della suocera al piano terra dove ha commesso il delitto.

Lo avrebbe fatto per vendicarsi del cognato, militare dell’Arma, per futili motivi, secondo lui lo avrebbe fatto pedinare da un ex carabiniere. La vittima stava assistendo l’anziana madre.Barresi, arrestato il 4 marzo, subito dopo i fatti, era presente in aula. Si trova in cella a Caltagirone. L’avviso di conclusione indagini è stato firmato dal pubblico ministero Gaetano Scollo, il magistrato subentrato al collega Emanuele Vadalà trasferito a Catania e dal procuratore capo facenti funzioni Marco Rota.