“Cryptocurrency, WO 060606”. Tra realtà e possibilità

“In data 26 Marzo 2020, in un momento di crisi generale dove l’attenzione era dirottata in un unico senso, la Microsoft technology licensing, il cui maggior azionista è Bill Gates, ha registrato un brevetto verificabile online da chiunque. Esiste infatti un sito, PATENTSCOPE, nel quale si possono monitorare tutti i brevetti mondiali, ognuno recante un proprio numero di serie. Il brevetto in questione si chiama Cryptocurrency, numero di serie 060606. È scritto in inglese ma mi è parso interessante tradurlo, alla luce degli ultimi eventi mondiali. Tale brevetto rende reale la possibilità di collegare il corpo umano a un sistema centrale, attraverso apparecchiature specifiche come un cellulare o la nanotecnologia( ricordo che di recente Elon Musc ha portato a termine il suo esperimento, Neuralink, impiantando un microchip all’interno di un cervello umano tramite operazione invasiva ).

Torniamo al brevetto:

a breve spiegherò il contenuto ma intanto riporto parte della traduzione letterale, che recita quanto segue:

“..un sensore, accoppiato o costituito da un dispositivo dell’utente può PERCEPIRE L’ATTIVITÀ DEL CORPO DELL’ UTENTE. I DATI SULL’ATTIVITÀ CORPOREA POSSONO ESSERE GENERATI IN BASE ALL’ATTIVITÀ PERCEPITA DEL CORPO DELL’UTENTE.

Il sistema criptovalute, comunicativamente accoppiato al dispositivo dell’utente, PUÒ VERIFICARE SE I DATI DELL’ATTIVITÀ DEL CORPO SODDISFANO UNA O PIÙ CONDIZIONI IMPOSTATE DAL SISTEMA, E ASSEGNARE UNA SORTA DI PREMIO/CRIPTOVALUTA ALL’ UTENTE I CUI DATI DEL CORPO E LA CUI ATTIVITÀ SONO VERIFICATI.”

Mi fermo qua e traduco meglio:

In sostanza, attraverso un dispositivo(cellulare, chip, nanotecnologia) sarà monitorata l’attività del corpo(battito cardiaco, pressione, attività cerebrale), e in base a queste attività l’essere umano potrà ricevere un premio in denaro(digitale) qualora l’attività rispetti i parametri del sistema, ovvero quando l’utente abbia svolto determinati compiti, come ad esempio la visualizzazione di annunci pubblicitari o l’utilizzo di determinati servizi imposti dal sistema.

Sembra fantascienza ma è un brevetto scientifico della Microsoft già in fase di attuazione, questione di poco tempo.

La moneta digitale è già in arrivo secondo quanto annunciato dalla presidente della banca centrale Christine Lagarde.

Il chip e la nanotecnologia sono a buon punto.

La crisi globale è in atto.

Nella foto, l’immagine visionabile del brevetto.

Nota personale:

060606 è uno dei tanti numeri che avrebbero potuto scegliere, ma è proprio questo il punto, lo hanno scelto.

“..Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un numero d’uomo; e il suo numero è seicentosessantasei.

(Apocalisse di Giovanni 13:16‭-‬18, 3.° sec.)

Danilo Maci

