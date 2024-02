Serie D: l’Avimecc Volley Modica vince in trasferta

Club Volley Avola 1

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 17/25, 17/25, 25/17, 18/25

Altro successo per la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica, che sabato pomeriggio si è imposta in quattro set in casa del Club Volley Avola.

Un successo pieno arrivato nonostante una prova in chiaroscuro della giovane formazione di coach Ciccio Italia, che dopo aver vinto abbastanza facilmente i primi due parziali, ha tirato i remi in barca permettendo alla formazione avolese di conquistare la terza frazione di gioco e rientrare in partita.

Coach Italia, ha apportato delle modifiche al sestetto modicano e la squadra e rientrata in campo con piglio diverso e soprattutto con maggiore determinazione.

I biancoazzurri si aggiudicano così il quarto parziale e portano a casa i tre punti e restano in testa alla classifica del loro girone.

