La protesta degli agricoltori arriva anche a Modica

Ieri per alcune ore il traffico in città è stato paralizzato dai numerosi agricoltori che sono scesi con i propri trattori in piazza, aderendo alla protesta che sta assediando l’Europa. Gli agricoltori hanno bloccato le strade anche in Italia, chiedendo di ripensare le misure sulla sostenibilità del settore agroalimentare. A Modica, un corteo di mezzi agricoli, partito da Beneventano, ha attraversato tutto il quartiere della Sorda, fino alla zona artigianale. Gli agricoltori sono arrabbiati per la graduale eliminazione delle agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo sull’aumento dei costi del concime, e di tutto ciò che serve per lavorare. Tutta questa situazione sta distruggendo un intero settore, costretti a causa della concorrenza dei prodotti che provengono dall’estero, molto spesso buttare la merce.