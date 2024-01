Altra sconfitta e ultimo posto in classifica per il Santa Croce calcio

Al termine della quarta giornata di ritorno il Santa Croce si ritrova in ultima posizione in classifica, complice l’ottava sconfitta consecutiva e, soprattutto, la vittoria della Messana nell’anticipo di sabato pomeriggio. La gara di domenica contro la capolista Enna, nonostante il pesante punteggio finale, ha mostrato un Santa Croce in netto miglioramento. I giocatori allenati da Carmelo Di Salvo hanno pagato pesantemente gli errori difensivi, ma in termini di gioco e d’intensità, sono stati in alcuni frangenti pregevoli e reattivi opponendosi validamente ai più quotati avversari. La squadra di mister Di Salvo, dopo, il doppio svantaggio subito nei minuti iniziali, ha reagito bene e alla mezz’ora con un’azione corale ha accorciato le distanze con la rete di Christian Bellassai. Addirittura il Cigno al 6′ della ripresa avrebbe potuto pareggiare se Ochi a porta praticamente sguarnita non avesse calciato la palla clamorosamente fuori. L’ Enna dopo la paura ha cercato di chiudere l’incontro ed ha trovato una regalia del direttore di gara che ha valutato calcio di rigore, un fallo a gamba tesa in area, invece di assegnare un calcio di punizione in seconda. L’ Enna ringraziava e con Cocimano si portava sul 1-3, mettendo in cassaforte la vittoria finale. La squadra di mister Carmelo Di Salvo si disuniva e ritornavano le amnesie difensive che consentivano agli ospiti di rimpinguare il risultato fino al 1-5 finale.

Di buono rimane il finale del primo tempo e i primi minuti della ripresa e sarà proprio da lì che l’allenatore biancazzurro dovrà concentrarsi a lavorare, oltre che a colmare quegli errori difensivi che molte volte pregiudicano il benfatto.

L’ultima posizione in non classifica dovrà servire da sprono a cambiare tendenza, perché mantenere a lungo quella posizione significherà retrocessione diretta.

Salva