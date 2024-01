Autonomia Differenziata, odg del PD al Comune di Ragusa

Il Gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Ragusa ha presentato oggi un ordine del giorno per invitare il civico consesso e l’amministrazione di Ragusa a rigettare rigettare la norma sulla Autonomia Differenziata così come approvata in Senato nei giorni scorsi in prima lettura e ad adottare una serie di iniziative per investire i livelli istituzionali superiori della preoccupazione che gli enti locali provano nei confronti del ddl Calderoli.

“In particolare – dichiara Peppe Calabrese, consigliere comunale e segretario cittadino del PD – assodato che se il ddl sull’Autonomia Differenziata diventasse legge ciò causerebbe l’aumento del divario economico-sociale tra il Meridione d’Italia e il Nord, con un conseguente peggioramento di tutti i servizi essenziali, concretizzando l’antico sogno di secessione che la Lega va proponendo dalla sua fondazione. Con l’ordine del giorno che abbiamo presentato – aggiunge Calabrese – invitiamo il Consiglio Comunale di Ragusa e l’Amministrazione Cassì a prendere una posizione che sia di marcata distanza dall’azione del Governo nazionale, chiedendo la sospensione dell’iter normativo, riaffermando l’indivisibilità della Repubblica e promuovendo presso ogni organo istituzionale il principio per il quale sono i territorio ad dover essere tutelati e non gli interessi di partito”.

“L’autonomia differenziata – conclude – è una norma scellerata e il Partito Democratico si batterà sempre perché non diventi legge”.

Salva