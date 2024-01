Lions Club, Pozzallo. Donazione alle Sorelle francescane della carità

Borse per il parto, alimentari e coperte sono state donati da Rotary Club Pozzallo-Ispica, Lions Club Modica ed Inner Wheel Club Ragusa Contea di Modica alle Sorelle Francescane della Carità presso la chiesa di S. Maria della Fiducia a Pozzallo. La donazione è stata effettuata con il ricavato dello spettacolo “Shuma” organizzato dai tre club service martedì 31 ottobre 2023 al teatro Garibaldi a Modica. “Shuma” è la favola ispirata al ragazzino del Mali recuperato in mare a Lampedusa dopo il naufragio del 18 aprile 2015 con una pagella cucita all’interno della giacca. Le Sorelle Francescane assistono famiglie bisognose e migranti a Pozzallo e nelle campagne limitrofe, ed il materiale giungerà a persone che hanno un concreto bisogno. I tre club service si propongono di proseguire la collaborazione per realizzare altre azioni di solidarietà nel territorio.

Salva