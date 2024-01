Il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, ha segnalato ancora una volta al Sindaco e all’assessore alle manutenzioni le perdite di acqua che sversano nell’alveo di viale Quasimodo. Spadaro, chiede di conoscere il motivo per cui a oggi non sono stati fatti i lavori, pur richiesti da mesi (se non anni) dai cittadini e con che tempistica l’amministrazione comunale intende risolvere il problema segnalato, visto il tempo abbondante trascorso dall’ultima segnalazione rimasta inascoltata.

