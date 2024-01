Maratona di Ragusa. Crescono i partecipanti: in 1500 ai nastri

Crescono ancora i partecipanti alla 19esima edizione della Maratona di Ragusa, memorial Emiliano Ottaviano, in programma domenica. Saranno quasi 1500 i partecipanti nelle varie iniziative che caratterizzeranno l’appuntamento, dalla maratona vera e propria alla Family run passando per la StraRagusa e la Walking. Numeri che sono stati snocciolati durante la presentazione dell’evento in sala Giunta, alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e dell’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, oltre ai rappresentanti della Uisp territoriale Iblei, agli organizzatori e a molte altre realtà locali che stanno sostenendo l’iniziativa.

Il sindaco ha esposto come le manifestazioni sportive riescano a fare da volano al settore turistico in un periodo di bassa stagione e che bisogna sempre più puntare su questi eventi. L’assessore allo Sport è stato a fianco degli organizzatori e ha presentato alla stampa gli eventi sportivi in programma nei primi sei mesi in corso. L’atteso appuntamento è fissato per domenica a partire dalle 8 in via Feliciano Rossitto, accanto al liceo scientifico Enrico Fermi. Mentre gli arrivi saranno a Ragusa Ibla a partire dalle 10,30. Una partenza intermedia è prevista da piazza San Giovanni con la Family Run. Per quest’ultimo tipo di iniziativa, l’invito è stato rivolto a tutti i cittadini affinché possano partecipare per rendere ancora più festosa la manifestazione programmata. Gli organizzatori, inoltre, informano che domenica 21 gennaio dalle 8 alle 14 le vie interessate dal passaggio degli atleti potranno subire rallentamenti. Tutte le info su www.maratonadiragusa.com oppure chiamare il numero di telefono 3315785084.

Da aggiungere che la Asd No al doping Ragusa con la Uisp territoriale Iblei cureranno la parte tecnico-organizzativa a partire da domni con visite guidate presso chiese e palazzi di Ragusa Ibla a cura dell’associazione Novum 1693 cantiere culturale. Ci sarà il sostegno, dal punto di vista della promozione mediatica, di Clg costruzioni srls impresa edile di Comiso, da sempre accanto al pianeta della maratona di Ragusa. All’arrivo gli atleti troveranno i fisioterapisti del gruppo Ht clinic a occuparsi del trattamento dei muscoli.

