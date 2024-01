Il Santa Croce Calcio contro la Jonica prova a darsi una scossa

I postumi della sonora sconfitta si sono ripercossi sul Santa Croce calcio per tutta la settimana. Mister Carmelo Di Salvo ha analizzato e visionato con la squadra più volte la gara contro il Misterbianco per capire e far comprendere ai suoi uomini che l’atteggiamento avuto in campo sabato scorso non è consono per una compagine che ambisce a salvarsi. Le sette sconfitte di fila rimediate finora hanno spinto al penultimo posto in classifica i biancazzurri e la salita verso le posizioni più confortevoli si è fatta più irta. Occorre, quindi una svolta significativa e pur consapevoli che la gara contro i giallorossi santateresesini sarà difficoltosa, i biancazzurri sono tenuti, quantomeno, a provare a fare risultato. Lo ha chiesto a gran voce anche la società che dopo lo scivolone di qualche mese fa, sta organizzandosi al suo interno per ridare quella stabilità e quella serenità che era venuta meno. Il dg Salvatore Barravecchia, dopo aver indetto il silenzio stampa, durante una riunione con la squadra ha “tuonato” energicamente con giocatori, invitandoli ha dare il massimo per la causa e ha prendersi le proprie responsabilità, così come sta facendo la società nel cercare di rispettare gli impegni presi con ogni singolo atleta.

Ritornando alla gara di domenica, mister Di Salvo potrà finalmente contare su tutti componenti della rosa, compreso il difensore Sauro che ha finito di scontare la giornata di squalifica.

La gara si giocherà al stadio “Comunale” di Santa Teresa di Riva e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere la gara sarà il signor Lorenzo Motta della sezione di Siracusa che sarà collaborato dai signori Pablo Vasquez della sezione di Siracusa e dal signor Giulio Sorace della sezione di Catania.

