Anziana aggredita da una donna a Modica Alta

Un’anziana è stata aggredita da una donna a Modica Alta, in Corso Principessa Maria del Belgio, lo scorso pomeriggio, davanti a diverse persone. A mettere fine all’aggressione sono stati alcuni di questi ultimi. Qualcuno ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia avvertito la polizia, che ha bloccato la donna che aveva aggredito l’anziana trasferendola in Commissariato. L’anziana, invece, è stata soccorsa dai presenti. Non è chiaro cosa abbia spinto la donna ad aggredire l’anziana, forse futili motivi: rischia una denuncia per aggressione e lesioni personali.

