Rallenta l’incremento dell’inflazione anche negli Iblei

Rallenta l’incremento dell’inflazione. Anche in provincia di Ragusa. Emerge dalle stime definitive dell’Istat. A evidenziarlo Confcommercio provinciale Ragusa che sottolinea come a dicembre l’inflazione sia aumentata dello 0,18% su base mensile e dello 0,6% su base annua, da +0,7% del mese precedente. “E’ significativo evidenziare – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che nel 2023 i prezzi al consumo, sul territorio ibleo, hanno registrato una crescita del 5,5% (+8% nel 2022). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, i prezzi al consumo crescono del 5% (+3,9% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,2% (+4% nel 2022)”. Il rallentamento su base annua dell’inflazione, come evidenzia l’ufficio Studi di Confcommercio, è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici regolamentati (che accentuano la loro flessione da -34,9% a -41,6%), a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +3,6%) e dei Beni alimentari lavorati (da +5,8% a +4,9%); per contro, un sostegno alla dinamica dell’inflazione deriva dall’attenuarsi del calo dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -22,5% a -21,1%) e dall’accelerazione di quelli dei Beni alimentari non lavorati (da +5,6% a +7%). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (da +0,6% di novembre). Nel 2023 la variazione media annua dell’Ipca è pari a +5,9% (+8,7% nel 2022). “Il dato – continua Manenti – è in linea con le attese, anche a dicembre si registra una decelerazione del tasso d’inflazione, ormai attorno al mezzo punto percentuale su base tendenziale. Per le divisioni di spesa come per le tipologie di prodotto, si avverte una diffusa tendenza alla stabilizzazione dei prezzi, se non addirittura una riduzione, a testimonianza del buon funzionamento del sistema produzione-distribuzione”.

