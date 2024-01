Ragusa. Polizia di Stato e legalità. Progetto “Spazi possibili”

Continua la mission della Polizia di Stato attraverso la diffusione dei principi di legalità al fine di garantire la realizzazione di una sicurezza partecipata.

Dopo i recenti incontri che vedono il Questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore e i Funzionari della Questura e dei Commissariati di P.S. di Vittoria, Comiso e Modica impegnati in dibattiti sulla legalità, giorno 18 gennaio 2024 ha avuto inizio presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico “Vico” di Ragusa il progetto “Spazi Possibili” finalizzato alla prevenzione delle dipendenze patologiche.

Il progetto prevede una serie di incontri formativi presso diversi istituti scolastici di Ragusa e della provincia sul tema delle dipendenze da sostanze d’abuso.

Gli incontri con gli studenti saranno curati da un gruppo di operatori voluto così fortemente dal Questore quale insieme “multidisciplinare” di professionisti composto da Funzionari e dal Medico della Polizia di Stato in servizio presso la Questura che si avverranno della collaborazione di Medici del SERT di Ragusa e della pedagogista dottoressa Alessia Russo.

L’obiettivo sarà quello di fornire ai giovani notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle sostanze stupefacenti e psicotrope e sugli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento ma anche sulle conseguenze legali alle quali vanno incontro.

L’importanza del progetto sarà proprio quello di stimolare gli studenti alla riflessione e al dibattito e instaurare con loro un rapporto di fiducia, condizione indispensabile per garantire un percorso di prevenzione e di sicurezza partecipata.

