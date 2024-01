Installata la seconda TAC al Pronto Soccorso di Modica

E’ stata consegnata oggi la seconda nuova TAC in dotazione all’Ospedale Maggiore di Modica ed in particolare a servizio del Pronto soccorso. Si tratta di una TAC Philips a 128 strati di ultima generazione, dotata di sistema per la rilevazione dosimetrica per controllare il livello delle radiazioni assorbite dal paziente. Nei prossimi giorni verranno avviate le operazioni di verifica e collaudo e successivamente la TAC entrerà in servizio. “Con l’installazione della seconda apparecchiatura specialistica – commenta l’Onorevole Abbate – dotiamo il presidio ospedaliero modicano di due TAC di ultimissima generazione che permettono di sopperire alle esigenze interne dei reparti ma anche a quelle esterne, andando così a smaltire lunghe liste d’attesa. Era il mese di dicembre del 2022, a pochi giorno dal mio insediamento a Palermo, quando cominciammo a lavorare insieme alla Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa per trovare i fondi per l’acquisto delle due apparecchiature. Finalmente, dopo aver espletato tutti i passaggi necessari, siamo arrivati all’installazione della seconda che chiude un cerchio. Nel frattempo è stato completato l’iter del bando per le prestazioni aggiuntive del personale medico del Pronto Soccorso e colmare così le mancanze che hanno messo in difficoltà la gestione del reparto. Mi preme comunicare alla gente che, nonostante le criticità siano ancora tante, stiamo lavorando per migliorare il servizio sanitario in tutti i suoi aspetti”.

