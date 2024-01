Modica e lo sport: 400 mila euro per tre strutture sportive

Tre appositi articoli della Finanziaria Regionale portano a Modica 400 mila euro per la realizzazione di tre strutture al servizio della pratica sportiva. Gli articoli portano la firma dell’Onorevole Ignazio Abbate che, ascoltando le esigenze della comunità modicana, ha individuato di concerto l’Amministrazione Comunale, le tre opere da realizzare con questi fondi regionali. Nel dettaglio si tratta del rifacimento del campetto di calcio di Via Sorda Sampieri (100 mila euro stanziati), della realizzazione, su un’area ancora da individuare, di una struttura da adibire a campo di bocce indoor (100 mila euro stanziati) e della costruzione di una cittadella dello sport presso il plesso Giovanni Falcone appartenente all’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani (200 mila euro stanziati). “Parliamo di tre strutture – commenta l’esponente della DC – che servono una fetta consistente della comunità modicana di ogni età. Siamo arrivati alla scelta di queste tre opere dopo esserci confrontati con la gente ed aver ascoltato le loro esigenze. Il campo di calcetto di Via Sorda Sampieri, chiamato anche campetto di quartiere, versa in condizioni disastrose a causa della normale usura dovuta al suo utilizzo costante negli anni. Nonostante ciò sono tantissimi i ragazzi che ogni giorno vi si recano per passare pomeriggi tutti insieme. Grazie a questi fondi riconsegneremo loro una struttura all’avanguardia. Per quanto riguarda il campo di bocce al coperto, anche questa è un’esigenza da parte dei tanti che praticano questa disciplina sportiva che, soprattutto nei mesi invernali, sono costretti a sospendere a causa del maltempo visto che gli unici spazi destinati alla pratica delle bocce sono all’aperto. E infine l’opera più ambiziosa, la realizzazione di una cittadella sportiva nei pressi della Scuola Falcone. Questa idea nasce da una esigenza didattica discussa con la dirigente Veronica Veneziano. Credo moltissimo nei valori dello sport, per cui mi sto facendo promotore della creazione del primo indirizzo sportivo per alunni di scuola media che aprirà un percorso misto con il prosieguo degli studi nella scuola media superiore”.

