Conad Scherma Modica. Giorgio Avola in Coppa del Mondo a Parigi

Parigi apre questo nuovo anno con un prologo di quella che sarà la manifestazione sportiva più importante, la 33° edizione dei Giochi Olimpici estivi a luglio. In arrivo nella capitale francese 600 atleti da 60 diversi paesi, per la Prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile. Convocati nella delegazione italiana, Giorgio Avola e il maestro Eugenio Migliore della Conad Scherma Modica nello staff tecnico. Entrambi reduci dall’allenamento collegiale svolto a Jesi subito dopo capodanno, dove il CT Cerioni ha voluto preparare questo importante appuntamento di qualifica olimpica. Importante soprattutto per il fioretto maschile, che avrà l’occasione di ottenere i punti necessari per staccare anticipatamente il pass olimpico per la squadra, cosa già ottenuta nel fioretto femminile. Avola che durante il collegiale ha dimostrato un’ottimo stato di forma, sarà chiamato in terra francese a replicare l’ottimo podio ottenuto nella prima gara di Coppa della stagione a Istanbul nel mese di novembre, per poter continuare a scalare il ranking internazionale che lo vede attualmente al 29° posto e poter alimentare il sogno di una partecipazione a quella che sarebbe la sua quarta olimpiade. Il modicano debutterà nel suggestivo parterre dello Stadio De Coubertin domani mattina con la fase a gironi, per poi affrontare il tabellone principale di eliminazione diretta a 64 nella giornata di sabato. Contemporaneamente a Giorgio Avola a Parigi, in un parallelo che rappresenta presente passato e futuro della Scherma Modica, sabato e domenica scenderanno in pedana gli under14 per la 2° Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi a Caltagirone. Seguiti dai maestri Giurdanella, Pedriglieri e Puglisi in gara nella categoria maschietti e bambine Giovanni Barone, Matteo Leggio, Nicolò Regali, Noemi Cannata, Celeste Guccione e Sofia Spadaro. Tra i giovanissimi Gioele Flamingo, Francesco Provvidenza ed Alberto Pisana. Infine nella categoria ragazzi/allievi Francesco Avola, Mattia Norato, Christian Ragusa, Andrea Fortunato, Alessandro Ragusa, Antonio Sena, Sofia Iaconinoto, Carla de Leva e Sara Sortino.

Salva