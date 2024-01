Ragusa. Un milione e mezzo per acquisto villa Ottaviano a Marina

Un milione e mezzo di euro come contributo straordinario al Comune di Ragusa, per l’acquisizione di Villa Ottaviano, immobile di enorme pregio, in stile Liberty, in via Dandolo a Marina di Ragusa, da destinare a uffici di Delegazione comunale nella frazione marinara. L’emendamento votato proprio pochi minuti fa in Finanziaria dopo la maratona in Aula durata tutta la notte, è frutto di un lavoro sinergico della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo con l’assessore Marco Falcone, che su invito della stessa Campo, era venuto a Ragusa e aveva ascoltato le esigenze del territorio, assumendosi un preciso impegno, che è stato rispettato. “Dal momento che i locali della Delegazione di via Brin sono serviti per ampliare la scuola, in virtù dell’aumento delle famiglie residenti che si è registrato in questi anni, le somme destinate all’acquisto dell’immobile sono finalizzate affinché anche nella frazione marinara ci possa essere una sede comunale che possa ospitare gli uffici ad oggi in affitto. Oltre a questo – dice Stefania Campo – l’intento è quello di poter dare voce e spazi idonei alle associazioni che da anni si impegnano nella realizzazione di eventi culturali, tanto in estate quanto nel resto dell’anno. Marina di Ragusa, d’altra parte, da sempre è stata carente di strutture pubbliche a servizio della collettività e quindi finalmente si potrà colmare un vuoto insostenibile. Adesso l’Amministrazione prenda contatti con la proprietà, che ci risulta interessata alla vendita, affinché non si perda tempo e perché la struttura possa funzionare già prima della prossima estate”.

