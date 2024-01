Oscar del ciclismo 2023: a Palermo premiati i migliori atleti siciliani, cinque sono della Motyka Bike School

Ancora soddisfazioni per la Motyka Bike School Modica che continua a ottenere riconoscimenti per quanto riguarda il mondo dei “pedali”. A Palermo, infatti, all’Oscar del Ciclismo 2023 che si è tenuto venerdì scorso al Politeama “Garibaldi”, il sodalizio modicano ha ottenuto cinque riconoscimenti per dei suoi atleti che si sono distinti durante la stagione agonistica. Per quanto concerne la Coppa Sicilia Enduro

gli atleti gialloneri che sono saliti sul podio sono stati Elsa Micieli prima classifica nella categoria donne. Nella categoria esordienti Jacopo Bellaera ha ottenuto il secondo posto, mentre il terzo posto è andato Marco La Rosa. Manuel Bellaera, invece, ha ottenuto il gradino più basso del podio nella categoria Allievi. Nella categoria Master 3 e-bike, infine, al terzo posto si è classificato Davide Camedda che oltre a ottenere buoni risultati personali, essendo il tecnico della Motyka Bike School Modica lavora con grande impegno e professionalità per continuare a far crescere questi piccoli campioni che con impegno e costanza vogliono garantire un futuro alla giovane società modicana.

