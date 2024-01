Modica Gospel Choir. Sabato presso la Chiesa Madre di San Pietro

Il Modica Gospel Choir, dopo la lunga serie di concerti natalizi, sabato, 6 gennaio 2024, si esibirà presso la Chiesa Madre di San Pietro. “We have come to worship the Lord” (Siamo venuti per adorare il Signore) è il tema dell’evento patrocinato dal Comune di Modica e che si terrà alle 19. La corale diretta dal maestro Giorgio Rizza, voce solista Aurelio Pitino, proporrà brani che inneggiano il vangelo con canti natalizi nella versione gospel. Sarà un modo per lasciarsi trascinare in emozioni forti e sensazioni uniche. Come si diceva questo è l’ultimo di una lunga serie di concerti del MGC, tra i quali spiccano quelli tenuti al Teatro Garibaldi con il Deborah Moncrie & New Millennium Gospel Singer, quello tenuto nella Basilica Cattedrale di Noto, alla presenza del vescovo, Mons. Salvatore Rumeo, e quello di giovedì presso il Villaggio di Babbo Natale a Vittoria che ha regalato tanta gioia ai ragazzi in difficoltà e anziani.

Proprio stamani l’Anffas di Vittoria, ha postato un pensiero sul proprio profilo Facebook che riportiamo: “Grandioso, splendido, meraviglioso, eccezionale, emozionante e professionale il Modica Gospel Choir ieri al Villaggio di Babbo Natale dell’Anffas e della Nuova Orizzonti. Un momento unico, condivido da centinaia di persone presenti al concerto. Ospiti eccellenti che con semplicità e disponibilità d’animo, hanno accolto i nostri ragazzi e i nonnini elfi in un momento finale di inclusione non solo fisico ma anche emotivo: tanta energia e tanto amore”. Il coro modicano, infatti, ha voluto cantare la famosa “Oh Happy Day” insieme ai protagonisti veri dell’evento.

Sabato, nella chiesa madre di San Pietro sarà proposto anche “Born on Christmas day” interpretata dalla piccola Lulja Rizza.

Salva