Volley Modica: domenica arriva la Shedirpharma Sorrento 

L‘Avimecc Volley Modica si mette alle spalle un 2023 che ha regalato soddisfazioni, ma è finito con la sconfitta di Lagonegro e torna in palestra per preparare la prossima sfida, la prima del 2024, che domenica alle 16, al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano affrontare la Shedirpharma Sorrento nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A3 di pallavolo.

L’obiettivo dei “Galletti” è di tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive e iniziare bene così il nuovo anno davanti ai propri tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla formazione cara al presidente Ezio Aprile.

Lo staff tecnico guidato da Enzo Distefano e tutta la squadra hanno voglia di rivalsa e soprattutto di dimostrare che quella vista nelle ultime settimane dello scorso anno non è la vera Avimecc Volley Modica.

“Quella di Lagonegro – spiega coach Distefano è stata una trasferta amara. Pensavamo di tornare dalla Basilicata con qualche punto utile per la nostra classifica che, purtroppo è ferma da tre partite. Contro la Rinascita abbiamo sbagliato tutto, dall’approccio alla partita all’infortunio di Chillemi durante il riscaldamento che lo ha costretto a restare in panchina per tutto il match. Non cerchiamo alibi, è stata una giornata no, dalla fase di ricezione alla difesa dall’attacco al muro senza contare la fase di battuta. Ora non possiamo che guardare avanti e al nuovo anno e lasciarci alle spalle questo finale di 2023, che ad ogni modo ci ha visto protagonisti di un buon girone di andata. Come dico sempre ai miei ragazzi -continua – il girone di ritorno sarà tutta un’altra storia, perchè le formazioni che hanno fame di punti per centrare i loro obiettivi che siano play off o salvezza venderanno cara la pelle, quindi, sarà sempre più difficile raccogliere punti. Da oggi, senza fare drammi, ma con la massima attenzione cercheremo di capire subito cosa non sta andando per il verso giusto e soprattutto come porre rimedio a questo momento. Resettiamo tutto e pensiamo subito alla partita con Sorrento che sarà la prima del 2024 davanti al nostro pubblico. Conosciamo le qualità dei nostri avversari e nella gara di andata anche se abbiamo perso abbiamo fatto una buona prestazione, ma non possiamo più cullarci e accontentarci delle nostre buone prestazioni, ora c’è anche bisogno di mettere punti in classifica. Avremo la possibilità di fare una settimana di lavoro tipo senza intermezzi di festività, quindi lavoreremo a testa bassa con tantissima umiltà e grande spirito di sacrificio che chiederò ai ragazzi dal primo minuto di ogni allenamento perchè ora c’è bisogno del grande spirito di gruppo e ogni compagno che si trova in difficoltà va aiutato da tutti, perchè solo così possiamo venire fuori da questo momento difficile. Il futuro non mi spaventa – conclude coach Enzo Distefano – , ho fiducia in questo gruppo e sono certo che giorno dopo giorno lavoreremo duramente per preparare al meglio ogni partita”.

Salva