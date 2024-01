Il francese Daguerre, fu il primo uomo a fotografare la Luna

(gr) Correva l’anno 1839 quando l’inventore francese Louis Daguerre passò alla storia scattando la prima immagine della Luna conosciuta dall’umanità. Daguerre è stato un pioniere della fotografia contribuendo alla dagherrotipia, un processo attraverso il quale si ottiene un’immagine positiva da una lastra di rame rivestita di ioduro d’argento, con il risultato di ottenere un’immagine dettagliata che evitava l’abrasione con un vetro. Con questo meccanismo Daguerre riuscì a catturare una foto parziale della Luna a Parigi 185 anni fa, con una camera oscura e seguendo le procedure del su citato dagherrotipo. Poco più di un anno dopo, il 23 marzo 1840, il professor John William Draper presentò una foto della Luna all’Accademia delle Scienze di New York, dopo aver catturato l’immagine dagherrotipica di 20 minuti utilizzando un telescopio riflettente da 13 pollici. Tuttavia, ciascuna delle fotografie ottenute nei decenni successivi riguardavano solo quel lato della Luna e sollevava dubbi su come potesse essere il lato nascosto, cosa che sollevò all’epoca perplessità, dando vita a leggende le più disparate. Ma fu solo nell’ ottobre 1959, con la sonda sovietica Luna 3 del Programma Luna, diretta dall’ingegnere Sergei Korolyov, che furono ottenute le prime istantanee della parte oscura della Luna, fino ad allora un mistero per l’umanità. Dopo questi scatt,i si sono potute ammirare 29 fotografie, che rappresentano il 70 per cento del lato opposto. Tuttavia, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha indicato che le foto erano piuttosto confuse e dovevano essere corrette con l’utilizzo di programmi informatici.

