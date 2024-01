Brasile. Scompare dai radar elicottero con 4 persone a bordo

(gr) L’aeronautica militare brasiliana ha riferito che un elicottero con quattro persone a bordo è scomparso sulla costa settentrionale dello stato brasiliano di San Paolo. Il veivolo è sparito dai radar domenica scorsa, quindi la FAB ha attivato i soccorsi unitamente alla squadra specializzata Pelicano per ritrovare l’equipaggio scomparso. Le operazioni di localizzazione sono tuttora in corso e al momento non ci sarebbe traccia dell’elicottero scomparso. La Polizia ha fatto sapere che, insieme ai Vigili del fuoco, stanno lavorando sull’ipotesi di un probabile schianto del velivolo, mentre l’Agenzia dell’aviazione statale civile ha riferito che l’elicottero aveva tutti i documenti registrati e in regola per volare. L’unica cosa certa è che l’elicottero era partito dall’aeroporto di Campo de Marte diretto a Ilhabela, sulla costa brasiliana e che trasportava una donna di 45 anni, sua figlia, un amico di famiglia e il pilota.

