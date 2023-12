Ebt Ragusa. Diritto a smart working, proroga al 31 marzo 2024

L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto del terziario operanti nell’area iblea che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi). Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per: i genitori di figli minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori; i lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (cd. fragili). La mansione deve essere compatibile con l’attività lavorativa. “La Legge di conversione – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – ha invece confermato l’indennità una tantum ai lavoratori a tempo parziale ciclico (articolo 18 – Lavoronews n.48/2023)”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede di via Roma 212 oppure telefonare allo 0932.622522.

