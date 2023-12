Tiro a segno. Un successo la Christmas Cup tenutasi a Modica

Il poligono di tiro Tav Modica ha ospitato la prima edizione della Christmas Cup, gara di tiro a segno con arma corta. La competizione organizzata dalla Tots Academy, in collaborazione con la Tav Modica, sotto l’egida del comitato Csen Ragusa che in provincia è presieduto da Sergio Cassisi, ha visto la presenza di 40 tiratori che si sono contesi i podi delle 3 categorie previste suddivise in Donne, Uomini master e Uomini senior. Questi i risultati per quanto riguarda i podi. Per le Donne, 1° posto Viviana Giocolano, 2° Giuseppina Mossuto, 3° Elisa Sansone. Per gli Uomini Master, 1° Stefano Antoci, 2° C. G., 3° Salvatore Iacono. Infine, per gli Uomini senior 1° Antonio Mare, 2° Giuseppe Destro, 3° Pietro Fidelio. Continua, quindi, il lavoro di promozione dello sport del tiro a segno da parte della Tots Academy che con il suo fondatore nonché istruttore e formatore nazionale Csen, Giovanni Rosso, cerca di coinvolgere un numero sempre maggiore di società e, come fatto in questo caso, la Tav Modica Asd. Le prestazioni sono state numerose e di alto livello, il tutto a comprova del costante lavoro di formazione svolto negli ultimi anni da Giovanni Rosso con la Tots Academy. Anche il presidente della Tav Modica Asd, Paolo Moncada, esprime la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento, peraltro il primo organizzato nella propria struttura per quanto concerne questa disciplina sportiva. “Il prossimo appuntamento – dice Giovanni Rosso – sarà la Master Cup 2024, circuito di gare che si svolgeranno presso i poligoni di tiro Sniper Club Pedalino e Tav di Modica”. Aggiunge il presidente Csen Cassisi: “Sempre più attenzione da parte degli sportivi nei confronti di una disciplina in grande spolvero e che viene praticata, è bene precisarlo, nella massima sicurezza”.

